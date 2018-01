Karte von Bulgarien

In Sofia keimt so was wie Hoffnung, im Armenhaus der EU. Manche Straßenzüge erinnern an Berlin, Prenzlauer Berg, vor 20 Jahren: hippe Läden, Restaurants und Boutiquen, viele junge Menschen, Aufbruchsstimmung. Der Lebensstandard - zumindest in den Großstädten - ist im letzten Jahrzehnt spürbar gestiegen. Die IT-Branche, aber auch die Textilindustrie und andere Branchen haben Bulgarien als Land hochqualifizierter, gleichzeitig aber auch günstiger Arbeitskräfte entdeckt. Und auch Autobahnen, Bahnstrecken und U-Bahn-Linien zeugen von Fortschritt - finanziert vor allem durch EU-Hilfen.