Während der sechs Monate im Vorsitz der 28 EU-Länder will es die Regierung in Sofia allen zeigen. Das Land mit seinen gut sieben Millionen Einwohnern will endlich als vollwertiges Mitglied ernstgenommen werden und in den engsten Kreis der Gemeinschaft vorstoßen: Schon in den ersten sechs Monaten des Jahres will Bulgarien offiziell die Aufnahme in den Euro beantragen, wie die Regierung am Donnerstag mitteilte. Und es will endlich in die grenzkontrollfreie Schengenzone. Für beides sei die Zeit reif.