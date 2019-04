Es wäre viel besser, die Europäische Union weiterhin stark zu halten. Großbritannien, das ist mein Rat an das Volk, verlasst uns nicht, bleibt dabei. Udo Bullmann, SPD-Europapolitiker

In der Nacht zu Donnerstag einigten sich die EU und Großbritannien auf eine bis zu sechsmonatige Verschiebung des Austrittsdatums.



Beide Seiten legten bei einem Sondergipfel in Brüssel in der Nacht zum Donnerstag als neuen Brexit-Termin den 31. Oktober fest. Bullmann sprach sich für ein zweites Referendum der Briten über den Verbleib in der EU aus.