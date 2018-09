Udo Bullmann, Fraktionschef der Sozialdemokraten im EU-Parlament. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Der SPD-Europapolitiker Udo Bullmann sieht den Grund für das Erstarken der Rechtspopulisten auch in einem Versagen der EU. "Ich glaube nicht, dass wir so weitermachen können", so der Fraktionschef der Sozialdemokraten im EU-Parlament im Deutschlandfunk.



Länder wie Schweden, die eine offene Flüchtlingspolitik verfolgt hätten, seien in Europa alleine gelassen worden. "Wir brauchen dringend europäische Lösungen", damit nicht einzelne Länder den Preis zahlen müssten für ein modernes Europa.