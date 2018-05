Die Behörden-Sprache ist oft kompliziert und umständlich. Quelle: Soeren Stache/dpa

Der Bund der Steuerzahler hat die Finanzbehörden aufgefordert, eine für die Bürger verständliche Sprache zu verwenden. Es bringe dem Steuerzahler nichts, wenn die Finanzämter sich auf ein Gesetz berufen und daher den Gesetzestext einfach abschreiben. Das sagte Isabel Klocke, Leiterin der Steuerabteilung im Steuerzahlerbund.



Die Finanzminister der Länder wollen sich am 24. und 25. Mai bei ihrer Jahreskonferenz in Goslar mit dem Thema "bürgerfreundliche Sprache in der Verwaltung" befassen.