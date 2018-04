Eine Warteschlange in München vor dem Bürgeramt am Ostbahnhof. Quelle: Peter Kneffel/dpa

Angesichts der Entwicklungen in anderen EU-Ländern fordert der Bund der Steuerzahler einen raschen Ausbau der digitalen Verwaltung. "Die Steuererklärung und die Bearbeitung dauern viel zu lange", sagte Präsident Reiner Holznagel. "Was die Verwaltung anbelangt, sind wir mehr als offline."



So sei immer noch ein persönliches Erscheinen notwendig, zum Beispiel bei Ummeldungen. Da seien einige baltische Staaten und Österreich bereits viel weiter und effizienter.