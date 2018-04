Seit 1994 arbeitet die Bundesregierung an zwei Standorten gleichzeitig - in Berlin und in Bonn - "und das mehr schlecht als recht", urteilt der Bund der Steuerzahler. Der Verband schätzt, dass die Doppelstruktur etwa 20 Millionen Euro Steuergeld jährlich verschlingt. Seit 24 Jahren haben acht Bundesministerien und das Kanzleramt ihren ersten Dienstsitz in Berlin, sechs in Bonn. Zudem hat jedes Ressort seinen zweiten Dienstsitz in der jeweils anderen Stadt. Aus Sicht des Bundes der Steuerzahler gehört "das überkommene und rechtsleere Berlin/Bonn-Gesetz schnell abgeschafft". Die Begründung: "Da die meisten Ministerien inzwischen über großzügige Büro-Kapazitäten in Berlin verfügen, wäre ein Komplettumzug vom Rhein an die Spree zeitlich und finanziell zügig zu schultern."