Die bundeseigene Autobahn GmbH soll ab 2021 alles rund um Finanzierung und Verwaltung des 13.000 Kilometer langen Autobahnnetzes in Deutschland regeln. Mehr Effizienz und geringere Kosten sind das Ziel. Für die aktuell 188 Mitarbeiter wurde auch ein schönes Domizil am Leipziger Platz in Berlin gefunden. Aber warum um alles in der Welt zu einem Mietpreis von 123 Euro je Quadratmeter? "Zwei Millionen Euro muss die staatliche Autobahn-Gesellschaft in diesem Jahr für die Nutzung der Büros und die etlichen Serviceleistungen zahlen", kritisiert der Bund der Steuerzahler. Und ergänzt: "2020 sollen 290 weitere Mitarbeiter hinzukommen. Folglich werden dann schon wieder neue Mietflächen nötig werden."