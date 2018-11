Der Bund der Steuerzahler hat das neue «Schwarzbuch» vorgestellt. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Der Bund der Steuerzahler hat erneut die Verschwendung öffentlicher Gelder kritisiert. Das zeigt das aktuelle "Schwarzbuch", das der Verband heute vorgestellt hat. Bund, Länder und Kommunen seien in zahlreichen Fällen sorglos mit dem Geld der Bürger umgegangen, so die Kritik.



Konkret geht es um Probleme etwa bei öffentlichen Bauprojekten, um eine millionenschwere Werbekampagne oder um eine Rasenheizung in einem Stadion in Erfurt. Kritisiert werden auch Fälle bei der Bundeswehr.