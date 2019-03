Ein Mann steht im Gebäude der Bundesnetzagentur. Symbolbild

Quelle: Boris Roessler/dpa

Mit dem heutigen Start der Auktion von 5G-Mobilfunkfrequenzen kann der Bund auf hohe Zusatzeinnahmen hoffen. Fachleute rechnen mit drei bis fünf Milliarden Euro. Damit könnten die Erlöse unter den Einnahmen der Versteigerung von 2015 liegen, als 5,1 Milliarden Euro erlöst wurden.



Der Bund will die Einnahmen in die Digitalisierung stecken. Das Kürzel 5G steht für die fünfte Mobilfunkgeneration. Die Übertragungsrate ist etwa 100 Mal so schnell wie sein Vorgänger 4G, auch LTE genannt.