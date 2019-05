Der Arbeitskreis Steuerschätzung hatte seit Dienstag in Kiel getagt. Dem Gremium gehören Experten von Bund, Ländern und Gemeinden ebenso an wie Fachleute aus großen Wirtschaftsforschungsinstituten, der Bundesbank und des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Ihre Schätzung ist die Basis für die Aufstellung aller öffentlichen Haushalte. Der Beirat beim Bundesfinanzministerium tagt zwei Mal im Jahr.



Die Bundesregierung halbierte zuletzt ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum und erwartet 2019 nur noch 0,5 Prozent, nach einem Plus von 1,4 Prozent im vergangenen Jahr. Scholz nannte als Gründe für das schwächeres Wachstum vor allem die von US-Präsident Donald Trump angefachten Handelskonflikte und die Brexit-Unsicherheit. Es handele sich um eine "Delle" und nicht um eine Krise. Deshalb müsse man keine zusätzlichen Maßnahmen ergreifen, so Scholz. Im nächsten Jahr dürfte es konjunkturell wieder kräftiger bergauf gehen.