"Wir wollen damit die Weichen stellen, dass unser Bildungssystem in den nächsten Jahren ein Stück besser und vor allem gerechter wird", so Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU), gute Bildung müsse es überall im Land geben - "auch an Orten, an denen es Familien nicht so gut geht". Ziel sei es, den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg weiter zu reduzieren.