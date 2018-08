SPD-Agrarexperte Rainer Spiering begrüßte dies. Nötig sei aber auch eine nachhaltige Strategie, wie die deutsche Landwirtschaft dem Klimawandel begegnen könne. Grünen-Experte Friedrich Ostendorff unterstützte sofortige Finanzhilfen. Zugleich sei es an der Zeit, eine Agrarwende zu mehr Nachhaltigkeit einzuläuten.



FDP-Fraktionsvize Frank Sitta sagte, Sonderhilfen von Bund und Ländern für Betriebe in akuter Not seien angemessen. "Das darf aber keine Dauereinrichtung werden." Landwirte müssten vielmehr in die Lage versetzt werden, für solche Ereignisse besser selbst vorzusorgen.