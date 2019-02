Sitzung des Vermittlungsausschusses in Berlin.

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag zu einer möglichen Grundgesetzänderung hat seine weiteren Verhandlungen vertagt. Eingesetzt wurde in seiner ersten Sitzung eine Arbeitsgruppe, wie der neu bestimmte Ausschussvorsitzende Hermann Gröhe (CDU) in Berlin mitteilte.



In dem Verfahren geht es um eine vom Bund angestrebte Grundgesetzänderung, die ihm unter anderem ermöglichen soll, Milliardensummen für die Digitalisierung der Schulen bereitzustellen.