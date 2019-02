Markus Söder (CSU) auf dem Weg in den Vermittlungsausschuss.

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Im Streit um eine Grundgesetzänderung unter anderem für eine Digitalisierung des Unterrichts in Deutschland sind Bundestag und Bundesrat in schwierige Vermittlungen gestartet. Zur ersten Sitzung des Vermittlungsausschusses beider Seiten prallten in Berlin die gegensätzlichen Meinungen aufeinander.



Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte: "Das kann nicht Sinn und Zweck sein, dass am Ende aus Berlin Einheitsschulen geplant werden auf Berliner Niveau für ganz Deutschland".