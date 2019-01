So machten Teilnehmer beim 35. Chaos Communication Congress, der Ende Dezember 2018 in Leipzig stattfand, keinen Hehl daraus, dass sie sich Mitarbeit beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) durchaus vorstellen könnten, bei der zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich hingegen überhaupt nicht. Der Grund dafür: Die zentrale Stelle soll Sicherheitsbehörden beim Entschlüsseln und beim Eindringen in Kommunikationssysteme helfen. Das empfinden viele als schwerwiegenden Verstoß gegen die Hacker-Ethik.