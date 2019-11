Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) beschwor am Donnerstag in Berlin eine "Aufbruchstimmung für moderne Mobilität". Lange hätten Projekte mangels Finanzierung abgelehnt werden müssen, nun heiße es: "Greift ab, lasst Euch was einfallen!" Impulsgeber dafür soll ein nun gegründetes Bündnis sein, in dem sich Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände abstimmen und Themen voranbringen wollen.