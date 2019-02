Alles in allem ist das eine gute Lösung. Bundesfinanzminister Olaf Scholz

Künftig sollen bei der Berechnung die Grundstückswerte, das Alter der Gebäude und die durchschnittlichen Mietkosten, also die Nettokaltmiete herangezogen werden, sagte Scholz in Berlin nach einem Spitzentreffen mit den Finanzministern der Bundesländer. "Alles in allem ist das eine gute Lösung", sagte Scholz. "Ausgangspunkt für die Bewertung von Grund- und Boden sind die Bodenrichtwerte", heißt es in dem Eckpunktepapier, das auch dem ZDF vorliegt. "Die Reform wird aufkommensneutral gestaltet" - das bedeutet, das wie bisher im Jahr rund 14 Milliarden Euro in die Kassen der Kommunen fließen sollen. Auf der Basis des Papiers soll jetzt ein Gesetzentwurf erarbeitet werden, dem dann der Bundestag und auch die Länder zustimmen müssen.