Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundesregierung und Länder planen im neuen Jahr angesichts vieler Probleme ein Sondertreffen zur Energiewende. Das kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach einem Treffen der Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten der Länder in Berlin an. Es gehe um Fragen wie Planungsbeschleunigung und Versorgungssicherheit.



Vor allem der Ausbau der Windkraft an Land stockt derzeit, weil es lange Genehmigungsverfahren und viele Klagen gibt. Proteste vor Ort gibt es zum Beispiel auch gegen neue Mobilfunkmasten.