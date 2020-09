Bund will Brennpunktschulen unterstützen. Archivbild

200 Schulen in sogenannten sozialen Brennpunkten in Deutschland werden in den kommenden Jahren gezielt von Bund und Ländern gefördert, um die Bildungschancen der Schüler dort zu verbessern.



Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU), der hessische Bildungsminister Alexander Lorz (CDU), sowie Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) stelltenDetails eines entsprechenden Programms vor. Bund und Länder stellen für das auf zehn Jahre angelegte Programm "Schule macht stark" insgesamt 125 Millionen Euro zur Verfügung.