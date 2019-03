Klöckner erhielt von sechs Länderministern einen Brief.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Forderungen aus den Ländern nach schärferen Regeln für Tiertransporte in Nicht-EU-Staaten sorgen für Streit mit dem Bund. Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) kritisierte die Vorstöße als überstürzt. Sechs Länderminister forderten sie in einem Brief auf, "im Sinne eines verbesserten Tierschutzes gegenüber der EU gemeinsam mit den Ländern tätig zu werden".



Hintergrund ist Kritik an Transporten außerhalb der EU, bei denen Berichten zufolge teils tierquälerische Bedingungen herrschen.