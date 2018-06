Hubert Weiger ist Vorsitzender der Umweltschutzorganisation BUND. Quelle: Peter Förster/dpa-Zentralbild/dpa

Die Umweltschutzorganisation BUND fordert von der Bundesregierung ein deutlich stärkeres Engagement beim Klimaschutz. "Wenn es so weiter geht, dann werden wir die Ziele nicht nur bis 2050 nicht erreichen, sondern auch bis zum Jahr 2100 verfehlen", warnte der Vorsitzende Hubert Weiger mit Blick auf die Umweltministerkonferenz in Bremen.



Es sei völlig absurd, den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland zu bremsen, während andere Länder vor allem in Asien den Ausbau vorantrieben.