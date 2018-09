Auch zur Fußball-WM 2018 wird es wieder Public Viewing geben. Quelle: Patrick Seeger/dpa

Fußball-Fans müssen auch bei der Weltmeisterschaft im Sommer in Russland laut der "Funke Mediengruppe" nicht auf das abendliche Public Viewing der Spiele in Kneipen und Biergärten verzichten. Die Bundesregierung will die strengen Lärmschutzauflagen vorübergehend lockern.



Demnach soll die Regelung kommende Woche im Kabinett beschlossen werden. Sie erlaubt Übertragungen auf Großleinwänden nach 22 Uhr. An der Durchführung der Veranstaltungen bestehe "ein erhebliches öffentliches Interesse".