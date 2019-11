Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede: In Baden-Württemberg werden 20 Prozent der Kinder nachmittags betreut, 90 Prozent dagegen in Hamburg. In den östlichen Bundesländern liege laut Giffey die Betreuungsquote bei 70 bis 80 Prozent, in den westlichen bei 42 Prozent. Zudem gibt es große Unterschiede in den Kommunen, wie die Betreuung organisiert ist. Im Westen oft ehrenamtlich, im Osten ist manchmal nachmittags noch Unterricht. Die Vielfalt, sagt Giffey, soll auch so bleiben. "Wie betreut und gebildet wird, verstehen wir als nationale Zukunftsaufgabe", so die Ministerin.