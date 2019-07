Für Innenminister Horst Seehofer und seine Ministerkollegin aus dem Verteidigungsressort, Ursula von der Leyen, reicht das aber noch nicht. Sie bringen jetzt mit einer Absichtserklärung die Cyberagentur des Bundes auf den Weg. Demnächst wird es also noch eine weitere Cyber-Sicherheitsbehörde im Lande geben.



Die heißt "Agentur für Innovation in der Cybersicherheit" und soll sich um Forschungsvorhaben in der IT-Sicherheit kümmern. "Es fehlt eine zielgerichtete, am Bedarf der inneren und äußeren Sicherheit orientierte Beauftragung der Forschungseinrichtungen", erläutert Myriam Boeck, die Leiterin des Aufstellungsstabes der Cyberagentur die Notwendigkeit der neuen Einrichtung.



Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), geriet auf dem 16. Deutschen IT-Sicherheitskongress Ende Mai etwas in Erklärungsnot, als er nach den genauen Zuständigkeiten und Aufgabenabgrenzungen der zahlreichen IT-Sicherheitsdienststellen in Bund und Land gefragt wurde.