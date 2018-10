"Es muss sich in der SPD etwas ändern", sagte Parteichefin Andrea Nahles zur Niederlage in Wiesbaden - der dortige Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel habe aber "nichts falsch gemacht". Einen Prozess der Veränderung wolle Nahles in der Bundes-SPD anstoßen.



Gleichzeitig forderte Nahles Konsequenzen für die Große Koalition: "Der Zustand der Regierung ist nicht akzeptabel." Dazu müsse sich auch die Union ändern; die SPD lege ihr Schicksal aber nicht in der Hände des Koalitionspartners.