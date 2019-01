Im Entwurf für den Abschlussbericht der sogenannten Kohle-Kommission wird der Vorschlag mehrfach aufgegriffen: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Bundesverwaltungsamt, Bereiche der Bundesnetzagentur, Standorte der Bundespolizei, ein Zentrum für die Sanierung von Bergbauregionen oder eine Agentur für Innovationen in der Cybersicherheit werden in dem Papier als Kandidaten aufgezählt. Doch bringt das überhaupt was? Ja, sagen Kommunen, die schon davon profitieren. Könnte besser sein, sagt ein Ministerpräsident. Nur unter sehr engen Voraussetzungen, schränkt ein Ökonom ein.



Ein Mann, der es wissen muss, ist Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). Seine Stadt liegt nicht nur am Rand des Mitteldeutschen Reviers, sie hat auch schon Erfahrung mit obersten Einrichtungen. Vor 16 Jahren - und damit lange bevor der Hype um die boomende Messestadt einsetzte - zog das Bundesverwaltungsgericht von Berlin dorthin. Außerdem bekam Leipzig jüngst den Zuschlag als Hauptsitz für das neu aufzubauende Bundesfernstraßenamt. Jungs Fazit: Es bringt nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch Ansehen. "Über den Standort einer Bundesbehörde sitzt man quasi in Berlin mit am Tisch."