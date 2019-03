Bundesärztekammer warnt: Gewalt gegen Ärzte nimmt zu. Archivbild

Ärzte und Praxisteams in Deutschland sehen sich nach Ansicht der Bundesärztekammer wachsender Gewalt ausgesetzt. Ärzte nähmen deutlich wahr, dass die Aggressivität gegenüber ihrer Berufsgruppe und anderen Berufsgruppen im Gesundheitswesen zunehme.



Die Bundesärztekammer verweist auf Angebote der Ärztekammern im Land. So gebe es Beratungen, Deeskalationskurse, Sicherheitstrainings und Kommunikationskurse. Um den Schutz von Ärzten zu erhöhen, sei man zudem in Gesprächen mit der Bundesregierung.