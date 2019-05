Der Präsident der Bundesärztekammer wandte sich unter anderem gegen den Plan des Ministers, Apothekern künftig Grippe-Schutzimpfungen zu erlauben. Impfen müsse eine ärztliche Aufgabe bleiben, da vorher der Gesundheitszustand abgeklärt werden müsse und es die Gefahr von Komplikationen direkt bei der Impfung gebe, sagte Montgomery: "Alles andere gefährdet die Bevölkerung." Auch die Reform der Hebammenausbildung kritisierte er scharf. Es müsse befürchtet werden, dass die geplante Akademisierung den akuten Mangel an Hebammen vor allem in den Kreißsälen noch verstärken werde.



"Wir brauchen die Hebammen am Bett und nicht in der Verwaltung", sagte Montgomery. Er forderte eine Regelung, nach der Hebammen immer einen Arzt hinzuziehen müssen. "Nur so wird die Sicherheit der Patientinnen gewährleistet."