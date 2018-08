Die 187.000 Flüchtlinge, die arbeitslos gemeldet sind, bekommen in der Regel Hartz IV. Unter den 482.000 arbeitssuchenden Flüchtlingen sind auch all die genannt, die sich beispielsweise in Ein-Euro-Jobs oder in Integrationskursen befinden und nicht für den ersten Arbeitsmarkt bereitstehen. In der Unterbeschäftigung - diese Gruppe umfasst 395.000 Personen - werden zusätzlich zu den registrierten Arbeitslosen auch die Personen erfasst, die nicht als arbeitslos im Sinne des Sozialgesetzbuches (SGB) gelten, weil sie beispielsweise Teilnehmer an einer Maßnahme der Arbeitsförderung sind. Mit den 307.000 Flüchtlingen, die bereits in Arbeit sind, sind es also rund 702.000 Flüchtlinge, die für den deutschen Arbeitsmarkt infrage kommen.