Der Überschuss ist deutlich höher als erwartet ausgefallen.

Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat das Jahr 2018 besser als erwartet mit einem Überschuss von 6,2 Milliarden Euro abgeschlossen. Grund dafür sei die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt, die zu geringeren Ausgaben geführt habe, teilte BA-Finanzvorstand Valerie Holsboer mit. "Die Arbeitslosigkeit ist das fünfte Mal in Folge gesunken und liegt auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung."



Ursprünglich war die BA von einem Plus in Höhe von 2,5 Milliarden Euro ausgegangen.