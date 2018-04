Die BA hat die aktuellen Arbeitslosenzahlen veröffentlicht. Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im März im Vergleich zum Vormonat um 88.000 auf 2,458 Millionen gesunken. Das ist der niedrigste Wert im März seit der Wiedervereinigung. Gegenüber dem Vorjahr ging die Zahl der Erwerbslosen um 204.000 zurück, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte.



"Die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt setzte sich auch im März fort", sagte BA-Chef Detlef Scheele. Viele Menschen finden auf Baustellen und in der Gastronomie wieder Beschäftigung.