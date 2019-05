Die meisten Leiharbeiter sind in der Produktion tätig.

Die Zahl der Leiharbeiter in Deutschland ist im vergangenen Jahr gesunken. Ende 2018 waren 773.000 Menschen in der Branche tätig und damit rund 94.000 weniger als im Jahr zuvor. Das geht aus einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit hervor.



Zugleich nahm die Zahl der Arbeitslosenmeldungen aus der Zeitarbeit um 11.000 zu. Die Zahl der gemeldeten Stellen aus diesem Bereich geht zurück. Der Anteil von Zeitarbeitern an der Gesamtbeschäftigung lag bei knapp drei Prozent.