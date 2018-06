Junge Braunbären spielen im Gehege eines Zoos. Archivbild Quelle: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Nach dem Wolf wird dem Bundesamt für Naturschutz zufolge auch der Bär nach Deutschland zurückkehren. "Angesichts der Bärenpopulationen zum Beispiel in Norditalien oder in Slowenien ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass irgendwann auch Braunbären wieder in Deutschland sesshaft werden", sagte die Präsidentin der Behörde, Beate Jessel, der "taz".



Der Bär sei laut Jessel zu Recht eine streng geschützte Art. Die Wahrscheinlichkeit einer Begegnung mit einem Bären sei "ausgesprochen gering".