Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit.

Quelle: Ole Spata/dpa

Die Zahl der Lebensmittelrückrufe in Deutschland hat sich in den letzten sechs Jahren mehr als verdoppelt - von 83 im Jahr 2012 auf 186 im Jahr 2018. Vor allem traf es Fleisch- und Milchprodukte, erklärte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit.



Laut Armin Valet von der Verbraucherzentrale sei das aber kein Grund zur Sorge. Der Anstieg liege vor allem an der höheren "Zahl der vorsorglichen Rückrufe", sagte auch Axel Haentjes vom Lebensmittelhandelsverband dem "Tagesspiegel".