Mit der Warn-App Nina kann die Bevölkerung informiert werden Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Angesichts des Klimawandels bereitet sich das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) auf eine Zunahme extremer Wetterereignisse in Deutschland vor - etwa Sturzfluten. "Dieses Risiko wächst, deswegen sind wir als Bevölkerungsschützer gefragt", sagte Präsident Christoph Unger.



Bei so kurzfristigen Ereignissen müssten Menschen schnell alarmiert und versorgt werden. Begegnen könne man dieser Herausforderung etwa mit der vom BBK entwickelten Warn-App Nina, so Unger.