Ausgeprägte Sandbänke rund um die Burg Pfalzgrafenstein am Rhein.

Quelle: Boris Roessler/doa/dpa

Das Schwinden der Alpengletscher im Zuge des Klimawandels könnte den Trend zum Niedrigwasser im Rhein leicht verstärken. In künftigen Hitzeperioden werde der von Gletschern stammende Anteil des Schmelzwassers im Fluss vermutlich sinken. Das sagte Jörg Uwe Belz von der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) in Koblenz.



Seit 2008 haben die Gletscher in der Schweiz laut BfG ein Fünftel ihres Volumens eingebüßt. Die Schifffahrt leide schon jetzt unter Niedrigwasser, sagte Belz.