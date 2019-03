Magomed-Ali C. sitzt seit August in Untersuchungshaft. Ihm soll es laut Anklage darum gegangen sein, "möglichst viele Menschen zu töten oder zumindest zu verletzen". An dem Vorhaben, von dem sie nach einer Polizeiaktion Abstand genommen haben sollen, sei neben dem Tunesier Amri auch der inzwischen in Frankreich inhaftierte Komplize Clément B. beteiligt gewesen, teilte die Bundesanwaltschaft mit und bestätigte damit einen Bericht auf "Zeit Online". Magomed-Ali C. soll am Berliner Kammergericht der Prozess gemacht werden.