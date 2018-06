Schon in geringer Konzentration kann Rizin tödlich sein. Quelle: David Young/dpa

Der Tunesier, in dessen Kölner Wohnung hochgiftiges Rizin gefunden wurde, hat nach Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft vorsätzlich biologische Waffen hergestellt. Es bestehe deswegen dringender Tatverdacht, teilte die Justizbehörde in Karlsruhe mit.



Es gebe jedoch keine Anhaltspunkte für eine "konkretisierte Anschlagplanung" oder eine Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Auf den in Köln lebenden 29-Jährigen waren Ermittler wegen auffälliger Interneteinkäufe gestoßen.