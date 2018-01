Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat nun entschieden, dass der Einsatz eines Keyloggers unzulässig ist, sofern der Arbeitgeber nicht einen begründeten Verdacht auf eine Straftat oder eine andere schwerwiegende Pflichtverletzung hat. Dieser Verdacht muss immer handfeste Anhaltspunkte haben. Damit stellen die Erfurter Richter für Keylogger am Dienst-Computer hohe Hürden auf - Dauerkontrolle am Rechner bleibt die Ausnahme. In Zukunft wird es nicht so schnell heißen: "erst geloggt, dann gekündigt".