Eine Kommission soll den Kohle-Ausstieg ausarbeiten.

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat einen Sechs-Punkte-Plan für den Strukturwandel in Braunkohleregionen vorgeschlagen. Er brachte in der "Wirtschaftswoche" einen Sonder-Bundesverkehrswegeplan ins Gespräch, der Straßen-, Schienen- und Digitalprojekte in den Regionen höher einstufen würde für eine zügigere Umsetzung.



Man müsse nicht nur für die mehr als 20.000 Menschen Perspektiven schaffen, die direkt in der Braunkohleindustrie arbeiten, sondern für die gesamten Regionen, schrieb er.