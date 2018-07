Denn Heils Rentenpaket ist vorerst nur ein Vorschlag seines Ministeriums. Üblich ist normalerweise, dass ein Minister ein Gesetz erarbeitet, dann dies mit seinen Ministerkollegen abstimmt, dann ins Kabinett und an die Öffentlichkeit geht. Fragen werden dann gerne mit "Wir sind noch in der Ressortabstimmung" abgeschmettert. Diesmal hat Heil den Weg etwas abgekürzt: Mit der heutigen öffentlichen Vorstellung beginne die Ressortabstimmung, mit dem Kanzleramt sei sein Paket allerdings besprochen, sagte Heil. Gleich nach der parlamentarischen Sommerpause Anfang September solle das Kabinett das Gesetzespaket beschließen, dann der Bundestag diskutieren und entscheiden, so dass es am 1. Januar 2019 in Kraft treten kann. Heil befürchtet nicht, dass es noch große Diskussionen geben wird: Das Finanzielle sei mit dem Bundesfinanzminister geklärt. Außerdem setze er an die Vereinbarungen zwischen den Parteien. "Ich halte mit zu 100 Prozent an den Koalitionsvertrag", versicherte Heil.