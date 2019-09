Eine Forderung, die auch Bundestagsabgeordnete quer durch alle Parteien im April in einer ersten Debatte erhoben hatten. Und eine weitere Aufgabe zeichnete sich ab: Der Bluttest auf Trisomie 13, 18 und 21 könnte nur der Anfang sein. Schon jetzt stehen ähnliche Tests für die Glasknochenkrankheit oder Mukoviszidose vor der Einführung. Wie geht man damit um?



Der GBA müsste deswegen, sagt Corinna Rüffer, behindertenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, das Verfahren ruhen lassen, bis diese Fragen geklärt sind. "Das wäre die angemessene Entscheidung, die ich von dem Gremium erwarte", so Rüffer. Schließlich habe der GBA diese ethische Diskussion verlangt. Aber egal wie das Gremium heute entscheide: "Das wird keinesfalls das Ende der Debatte sein", so Rüffer. "Denn auch mit Blick auf künftige Tests müssen wir die Grenzen und Bedingungen molekulargenetischer Testverfahren in der Schwangerschaft festlegen - und das wird der Bundestag auch tun."