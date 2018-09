Ein Mitarbeiter an einer Druckmaschine. Symbolbild Quelle: Uwe Anspach/dpa

Die deutsche Wirtschaft hat nach Einschätzung der Bundesbank im zweiten Quartal wieder etwas an Tempo gewonnen. "Nach dem verhaltenen Wachstum zu Jahresbeginn 2018 dürfte die deutsche Wirtschaft im Frühjahr wohl wieder kräftiger expandieren". Das schreibt die Bundesbank in ihrem Monatsbericht.



Die Hochkonjunktur setze sich fort, verliere aber an Tempo. Für Gegenwind sorge unter anderem der Handelskonflikt zwischen den USA und der EU. Für 2019 sagt die Bundesbank 1,9 Prozent Wachstum voraus.