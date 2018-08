Die niedrigen Zinsen belasten die Sparer. Symbolbild Quelle: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Der Wert der Sparvermögen in Deutschland nimmt wegen niedriger Zinsen in Verbindung mit der Inflation erstmals nicht mehr zu, sondern ab. Das sagte Bundesbank Präsident Jens Weidmann der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".



Demnach sinkt die reale Rendite, die ein durchschnittlicher Haushalt mit seinem Depot erzielt, unter Null. Das Finanzvermögen der Bevölkerung werde also jeden Tag weniger. "Den Unmut der Sparer über die Niedrigzinsen kann ich gut verstehen", sagte Weidmann.