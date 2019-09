Bundesbank-Präsident Jens Weidmann. Archivbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die erneute starke Lockerung der EZB-Geldpolitik geht Bundesbank-Präsident Jens Weidmann zu weit. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) sei mit dem am Donnerstag beschlossenen "sehr umfangreichen Paket" aus seiner Sicht "über das Ziel hinausgeschossen", sagte Weidmann der "Bild"-Zeitung: "Ein so weitreichendes Paket wäre nicht nötig gewesen."



Die Notenbank hatte am Donnerstag nicht nur die Strafzinsen für geparkte Gelder von Banken von minus 0,4 auf minus 0,5 Prozent verschärft, sondern auch eine Wiederaufnahme der Anleihenkäufe beschlossen - und das ohne zeitliche Begrenzung."