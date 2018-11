Deswegen appellieren die Bankenaufseher an die Finanzinstitute, ihre Widerstandskraft zu stärken und die Risiken nicht zu unterschätzen - gerade in Zeiten, wo Wolken am konjunkturellen Himmel aufziehen. "Deswegen lautet unsere permanente Aufforderung an die Banken, nicht nachzulassen in den Anstrengungen, ihre Robustheit zu stärken", sagte Wuermeling.