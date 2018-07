Deutschlands Verbraucher zahlen weiterhin am liebsten bar. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Deutschlands Verbraucher zahlen trotz aller technischen Neuerungen weiterhin am liebsten bar. "Bargeld bleibt am beliebtesten, aber Kartenzahlungen legen zu", sagte Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele. Vor allem kleine Beträge unter 5 Euro werden bar bezahlt.



Das mobile Bezahlen per Smartphone spielt dagegen bislang eine geringe Rolle. Vor allem Sicherheitsbedenken halten viele Verbraucher von solchen Zahlungsverfahren ab - auch wenn die Anbieter versichern, dass diese unbegründet sind.