Die Deutschen bezahlen laut einer neuen Umfrage im Alltag mehrheitlich mit Karte. 54 Prozent der Befragten gaben bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa an, beim Einkaufen überwiegend bargeldlos zu zahlen. In der Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen liegt dieser Anteil mit 67 Prozent sogar noch deutlich höher. Die Umfrage wurde vom Bezahldienst Paypal in Auftrag gegeben. Fast zwei Drittel der Befragten halten eine Entwicklung zum bargeldlosen Alltag wie in Schweden nicht für wünschenswert. Besonders in der Altersgruppe ab 50 Jahren ist diese Meinung mit über 70 Prozent stark verbreitet. Noch nicht etabliert hat sich das sogenannte Mobile Payment, also das Bezahlen mit dem Smartphone im Ladengeschäft. Besonders deutlich wird dies daran, dass zwar neun von zehn Befragten ein Smartphone besitzen, jedoch nicht einmal jeder zehnte Smartphone-Besitzer bereits im Ladengeschäft damit bezahlt hat. Männer sind dabei gegenüber neuen Bezahlmöglichkeiten deutlich offener als Frauen: Während sich nur 30 Prozent der Frauen vorstellen können, künftig mit dem Handy zu bezahlen, sind es bei den Männern 50 Prozent. Für die nach eigenen Angaben repräsentative Umfrage befragte Forsa Ende 2018 online und telefonisch 3.200 Menschen zwischen 18 und 69 Jahren. Quelle: AFP