Regale im Stasi-Archiv in Berlin. Quelle: Stephanie Pilick/dpa

Bei der Stasi-Unterlagenbehörde sind seit ihrem Bestehen mehr als 3,2 Millionen Anträge zur persönlichen Einsicht in Akten der DDR-Staatssicherheit gestellt worden.



Manche Menschen wagten erst jetzt als Rentner den Blick in die Vergangenheit und beantragten Akteneinsicht, sagte Roland Jahn. Er ist der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen. Es gebe immer noch die Angst zu entdecken, von Nachbarn oder Freunden bespitzelt worden zu sein, so der frühere DDR-Oppositionelle.